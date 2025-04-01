Видання пояснило, як Україні це вдається з розвитком технологій.

Україна використовує все більш ефективні системи для виявлення і знищення російської артилерії, виводячи цю боротьбу на новий рівень. 28 березня ЗСУ заявили про ліквідацію 122 артилерійських знарядь за добу - це абсолютний рекорд, пише Forbes.

Загалом протягом березня було знищено близько 1644 одиниць артилерії, що приблизно втричі більше порівняно з темпами 18 місяців тому. Для порівняння повідомляється, що на озброєнні США всього близько 3000 артилерійських знарядь, а у Великій Британії - всього 200.

ЗМІ пише, що хоч ці дані і складно підтвердити, незважаючи на наявні відео, супутникові знімки показують, що Росія активно спустошує свої склади з радянським озброєнням, щоб заповнити втрати.

Відео дня

До того ж, Росія почала закуповувати північнокорейські гармати рідкісного калібру (170 мм), що може свідчити про брак власних систем.

При цьому артилерія зараз відіграє набагато меншу роль на полі бою. Росія переключається на плануючі авіабомби для тактичних ударів по передовій. Головним фактором, схоже, залишається знищення артилерійських знарядь на фронті.

Чи перебуває російська артилерія під загрозою зникнення

До цієї війни основним способом виявлення ворожої артилерії були контрбатарейні радари. Це великі системи з потужними антенами, які фіксують траєкторію снарядів і обчислюють точку запуску.

Приклад - російська система "Зоопарк", яка може виявляти: 155-мм гаубиці на відстані понад 22 км, HIMARS - понад 32 км, ATACMS - понад 64 км.

Але у таких радарів є два серйозних мінуси: вони дорогі і їх мало, а також вони випромінюють сигнал, який легко засікти і знищити. Як це роблять ЗСУ, знищуючи "Зоопарки" вартістю 24 мільйони доларів.

Крім того, якщо раніше "артилерійські дуелі" велися між великими знаряддями, зараз головний ворог артилерії - БПЛА. Адже снаряди й осколки не завдають серйозної шкоди гарматі, а ось FPV-дрони з кумулятивними боєголовками пробивають ствол гармати, виводячи її з ладу.

Як дрони змінюють правила гри

За даними британського аналітичного центру CHACR, дрони повністю змінили тактику. Росія більше не покладається на радари, а використовує БПЛА для виявлення артилерії. Вони відстежують спалахи пострілів або теплові сигнатури гармат.

Але тепер обидві сторони звертаються до технології, вперше застосованої ще в Першій світовій війні - акустичної локації.

Розміщені на великій дистанції мікрофони фіксували звуки пострілів, що давало змогу визначити місце розташування знарядь із точністю до 10 метрів. Пізніше радар замінив акустику, але тепер тактика повертається завдяки сучасним мікрофонам, потужним процесорам і штучному інтелекту.

Такий метод набагато дешевший і невидимий для противника.

Наприклад, ще в лютому Україна представила нову систему акустичної розвідки Vidar. Вона вже розгорнута на передовій і запущена в масове виробництво. Комплект вагою в кілька кілограмів включає 5 мікрофонів, центральний комп'ютер, її точність виявлення - 24 км.

Vidar інтегрується з українською системою управління Delta, передаючи дані командирам у режимі реального часу.

Принцип її роботи:

Щойно російська гармата стріляє, система миттєво визначає її місце розташування.

Ціль одразу ж атакується FPV-дронами або артилерією.

Результат: російська артилерія демаскується і знищується майже відразу після відкриття вогню.

Що ще відбувається на війні в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що Mirage і F-16 не знищують російські наземні цілі. Для нанесення ударів по наземних цілях насамперед радянські літаки Су-27 і МіГ-29.

Крім того, ми розповідали, чому немає сенсу в 30-денному перемир'ї на фронті. "А який сенс? Ми будемо на позиціях. А хто буде все це контролювати? А якщо десь тихенько собі залетить дрон?", - відповіла головний сержант зенітно-артилерійського взводу в 56-й окремій мотопіхотній бригаді Вікторія Ковбасюк.

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