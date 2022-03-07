Ефективна протиповітряна оборона це коли ворог про неї не знає.

У Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації закликають українців не знімати та не публікувати відео роботи системи протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Держспецзв'язку в Telegram.

"Ефективна протиповітряна оборона — коли ворог про неї не знає та не має уявлення, звідки "прилетить". Тому не публікуйте відео таких салютів. Усі відео вильотів та попадання ракет демаскують системи ППО", - йдеться у повідомленні.

У Держспецзв'язку наголошують, що публікація таких відео знижує захист наших міст, а отже, веде до смерті близьких та друзів.

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