Українська журналістка Вікторія Рощина загинула в російському полоні

Журналістка Вікторія Рощина загинула в російському полоні під час етапування з Таганрога до Москви, повідомив керівник пресслужби координаційного штабу Петро Яценко в ефірі телемарафону.

Він також додав, що наразі невідомі обставини її загибелі.

Раніше про цю подію повідомляв голова парламентського комітету зі свободи слова Ярослав Юрчишин, проте незабаром його публікацію в Telegram було видалено.

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Екскерівник пресцентру Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук на своїй сторінці у Facebook написав:

"Нещодавно в неї був день народження і я боявся їй щось писати, знаючи, що вона ймовірно перебуває в полоні росіян. Не хотів нашкодити... Я дуже добре її запам'ятав серед тисяч журналістів саме її сміливістю і жагою до професії журналіста. Тоді, навесні 2022 року вона приїхала просто з полону ФСБ, з Маріуполя. Тоді її "здали" місцеві. Але Віка знову поїхала. Востаннє".

Він додав, що таким чином окупанти "прибирають реальних свідків своїх злочинів у Маріуполі". І поділився знімком Рощиної в тому самому пальті, в якому вона їздила на інтерв'ю з головою Миколаївської ОДА Віталієм Кімом.

Як відомо, журналістка зникла безвісти 3 серпня 2023 року, коли їхала на окуповані Росією території. 27 липня 2023 року вона вирушила з України до Польщі і мала дістатися на окуповані території на сході України через Росію за три дні.

Востаннє рідні розмовляли з нею 3 серпня того ж року. Тоді Рощина повідомила, що пройшла кілька днів прикордонних перевірок, однак не зазначила, де перебуває. Спочатку заяву про зникнення журналістку подали до українських правоохоронних органів 12 серпня 2023 року. Крім того, рідні Рощиної зареєстрували офіційну справу про її зникнення в СБУ, Міністерстві реінтеграції та в Офісі омбудсмена 21 вересня.

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