За півроку повномасштабної російської агресії Румунія передала прикордонникам бронежилети, каски, а також спеціальні пошукові ліхтарі на понад 1,3 млн дол. США.

Українські прикордонники отримали 500 бронежилетів та кевларових шоломів від Посольства України в Румунії.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба в Facebook.

"Загалом за півроку повномасштабної агресії Росії проти України дипломатичні представники нашої країни з Румунії забезпечили прикордонників бронежилетами, касками, а також спеціальними пошуковими ліхтарями на понад 1,3 мільйона доларів США", - йдеться у повідомленні.

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У Держприкордонслужбі подякували представникам українських амбасад, та всім, хто допомагає Силам оборони стримувати російську агресію та відновлювати територіальну цілісність України.

Нагадаємо, в Україні тренуються евакуювати населення через аварію на Запорізькій АЕС. Ситуація навколо Запорізької АЕС залишається доволі напруженою, тому рятувальники готуються до будь-якого розвитку подій.

Зокрема, МОЗ України застерігає, що, попри міжнародний нагляд за роботою ЗАЕС, краще бути готовим до будь-яких надзвичайних ситуацій, в тому числі й пов'язаних з поширенням радіації.

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