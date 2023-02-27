Знищено ювілейний 300-й літак РФ.

Українські військові продовжують знищувати противника, який прийшов з війною на нашу землю. За добу ЗСУ "відмінусували" ще 560 путінських військових.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ станом на ранок 27 лютого 2023, загалом з початку повномасштабного вторгнення втрати Росії сягнули вже 148 тисяч 690 військових.

Скільки техніки втратила Росія у війні проти України:

танків – 3385 (+4 за добу);

бойових броньованих машин – 6621 (+6);

артилерійських систем – 2380;

РСЗВ – 475;

засобів ППО – 247;

літаків – 300 (+1);

гелікоптерів – 288;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2048 (+11);

крилатих ракет – 873;

кораблів / катерів – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5248 (+6);

спеціальної техніки – 230 (+0).

Ситуація на фронті за добу

Окупанти максимально зосередили свої зусилля на захопленні Бахмутського напрямку: за добу наступальні дії на цій ділянці фронту посилилися, проте ЗСУ тримають удар.

Відео дня

За даними ранкового зведення Генштабу України, за добу українські військові відбили 81 ворожу атаку. Противник постійно веде повітряну розвідку для коригування ударів.

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