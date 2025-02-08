Внаслідок удару "задвусотилося" багато російських офіцерів.

ЗСУ вдарили по штабу 35-ої ОМСБр збройних сил РФ в окупованому місті Селідове на Покровському напрямку.

Як повідомив журналіст Андрій Цаплієнко, внаслідок цього удару було ліквідовано багатьох офіцерів командування бригади окупантів.

Цікаво тут те, що керувала дроном, з якого велися коригування та зйомка, оператор із позивним "Ультра" - одна з небагатьох жінок-операторів БПЛА "Shark", яка пішла на фронт, щоби фронт не дійшов до її рідного Дніпра.

За деякими даними, удар ЗСУ здійснили з реактивної системи залпового вогню HIMARS.

Окупанти у соцмережах на повну ниють, що днями в Селідовому був вражений штаб із командирами 35 ОМСБр. Всі вони були ліквідовані.

Окупація Селідового

30 жовтня 2024 року окупанти захопили місто Селидове Покровського району Донецької області,селище Вишневе та село Зоряне. Окупації Селідового передували важкі бої. ЗСУ намагалися до останнього втримати місто, проте брак зброї і військових не дозволив цього зробити.

Раніше висловлювалася думка, що російська армія хоч і штурмує Селидове, але не "стирає з лиця землі", бо хоче в майбутньому задіяти його для наступу на Покровськ.

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