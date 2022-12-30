Знищено 9 БПЛА типу Шахед та один Марлін.

Вночі знищено 10 ударних дронів у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

"Вночі авіацією та зенітними ракетними підрозділами ПвК "Схід" у взаємодії з протиповітряною обороною Сухопутних військ знищено 9 БПЛА типу Шахед та 1 Марлін у Дніпропетровській та Запорізькій областях", - сказано в повідомленні у Facebook Повітряного командування "Схід".

Іранські дрони у війні проти України

Російська армія активно застосовує іранські безпілотники типу Shahed для ударів по українських містах та об'єктах критичної інфраструктури, а також розвідувально-ударні Mohajer-6.

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За інформацією ЗМІ, Росія та Іран домовилися про виробництво дронів на території РФ. Першу партію БПЛА Іран продав Росії влітку.

19 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що Росія отримала від Ірану ще одну партію Shahed у кількості 250 одиниць.

У російських окупантів залишилось близько 200 дронів-камікадзе з останньої партії, яку Іран передав РФ.

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