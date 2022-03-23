Морпіхи, які планували штурмувати Одесу, загинули.

Українські військові знищили командира бригади морської піхоти Росії.

Про це повідомив спікер оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Він зазначив, що вороги, зокрема російські морські піхотинці, які планували штурмувати Одесу, тепер "гниють" десь між Миколаєвом і Маріуполем.

"Є хороша новина - знищено командира бригади російської морської піхоти", - зазначив Братчук.

Він подякував ЗСУ та усім, хто боронить рідний край від окупантів. Братчук побажав усім гарного дня та гарних новин. Також він додав, що вірить у перемогу.

"Так буде з кожним, хто намагається гвалтувати українських жінок, хто намагається вбивати українських дітей. І немає їм пробачення", - зазначив Братчук.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що українські військові зупинили російського окупанта, який захопив шкільний автобус та розфарбував його, нанісши рашистську літеру Z.

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