Систему було знищено за допомогою дрону.

Спецпризначенці Служби безпеки України знищили російську важку вогнеметну систему "Сонцепьок" безпосередньо під час здійснення залпу.

Як йдеться в повідомленні в Telegram-каналі СБУ, російський "Сонцепьок" спецпризначенці СБУ знищили FPV-дроном.

"Воїни Центру спецоперацій "А" Служби безпеки спалили російську важку вогнеметну систему "Сонцепьок" прямо в момент її залпу. "Друга армія світу" залишилась без ще одного "аналоговнєту", - йдеться в повідомленні.

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До нього також додано відео знищення вогнеметної системи.

Водночас у СБУ не уточнили, коли і де саме українські захисники знищили "Сонцепьок".

Система "Сонцепьок": що про неї відомо

ТОС-1А "Сонцепьок" - це важка вогнеметна система, побудована на шасі танку Т-72. Стріляє термобаричними некерованими ракетами. ЗСУ знищили вже дев’ять таких систем.

Нещодавно у мережі опублікували фото кинутої в українському полі важкої вогнеметної системи "Сонцепьок", яку застосовували російські війська.

Українські бійці показали російську важку транспортно-заряджаючу машину зі складу важкої вогнеметної системи ТОС-1А "Сонцепьок", кинуту окупантами у полі.

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