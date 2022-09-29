Навколо Лимана українські бійці встановили вогневий контроль над всіма шляхами.

Навколо Лимана (Донецька область) захисники України взяли під контроль шляхи відступу. Рашисти не зможуть втекти, адже всі дороги під вогневим контролем.

Про це сказав в ефірі телеканалу "Еспресо" експерт Defense Express Іван Киричевський.

"Ми перебуваємо на порозі важливої психологічної перемоги. В історії українського війська ще не було епізодів, коли наші військові брали ворога в оточення, створювали росіянам котел й брали їх там у полон. ЗСУ взяли під вогневий контроль шляхи відступу навколо Лимана, якими могли б скористатися росіяни", - сказав експерт.

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Киричевський зауважив, що окупанти могли відступити раніше і не потрапити в котел.

"Але повідомлення про те, що Путін особисто керує військовими операціями підтверджуються. У випадку з Лиманом має значення не тільки кількість знищених рашистів, а те, що ЗСУ вперше в історії провели успішну операцію з оточення противника і це ще більше підіймає бойовий дух українським захисникам, ніж Харківський наступ", - підсумував Киричевський.

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