Навколо Лимана (Донецька область) захисники України взяли під контроль шляхи відступу. Рашисти не зможуть втекти, адже всі дороги під вогневим контролем.
Про це сказав в ефірі телеканалу "Еспресо" експерт Defense Express Іван Киричевський.
"Ми перебуваємо на порозі важливої психологічної перемоги. В історії українського війська ще не було епізодів, коли наші військові брали ворога в оточення, створювали росіянам котел й брали їх там у полон. ЗСУ взяли під вогневий контроль шляхи відступу навколо Лимана, якими могли б скористатися росіяни", - сказав експерт.
Киричевський зауважив, що окупанти могли відступити раніше і не потрапити в котел.
"Але повідомлення про те, що Путін особисто керує військовими операціями підтверджуються. У випадку з Лиманом має значення не тільки кількість знищених рашистів, а те, що ЗСУ вперше в історії провели успішну операцію з оточення противника і це ще більше підіймає бойовий дух українським захисникам, ніж Харківський наступ", - підсумував Киричевський.
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