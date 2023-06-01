На чергування вийшов ракетоносій, озброєний крилатими "Калібрами".

В Чорному морі ворог посилив корабельне угруповання фрегатом "Адмірал Ессен", на борту якого "Калібри".

Як повідомили в оперативному командуванні "Південь", наразі російське корабельне угруповання збільшено.

"В море вийшов фрегат "Адмірал Ессен". Станом на 18.00, в морі два надводних та два підводних ракетоносії. Загальний залп може сягати 24 ракет типу "Калібр". Рівень ракетної загрози залишається надзвичайно високим", - заявили у командуванні.

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Довідка УНІАН. Згідно інформації з відкритих джерел, "Адмірал Ессен" — другий фрегат проекту 11356Р ("Буревісник"), класу "Адмірал Григорович", що перебуває на озброєнні Чорноморського флоту РФ. Корабель входить до складу 30-ї дивізії надводних кораблів ЧФ.

Основу ударного озброєння корабля становлять універсальні пускові установки 3С14, здатні використовувати ракети "Калібр", "Онікс".

Відомо, що у 2017 році фрегат виконував пуски крилатих ракет "Калібр", знищуючи сирійських громадян під час інтервенції РФ до Сирії, у вересні того ж року повернувся до тимчасово окупованого Севастополя.

24 лютого 2022 року судно атакувало український гарнізон на острові Зміїний. На вимогу здатися, українські захисники дали відповідь "Русский военный корабль, иди на х…й". Запис цієї відповіді швидко поширився у соцмережах, ставши мемом.

У березні 2022 року фрегат брав участь в обстрілах Одеси, 3 квітня 2022-го його вразив РК "Нептун" ВМС ЗС України.

Нагадаємо, вчора ввечері в Чорному морі кількість ракетоносіїв РФ було зменшено до двох підводних, але потім на чергування повернувся надводний корабель. Загальний залп "Калібрів" складав 16 одиниць. Стільки ж було вранці 1 червня.

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