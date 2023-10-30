Загарбник загинув внаслідок ДТП у Донецьку.

В Донецьку успішно "демобілізувався" топ-офіцер окупантів - підполковник Костянтин Ланчак "Хорват".

Як повідомив офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан "Штірліц", окупант загинув внаслідок ДТП.

"Підполковник Ланчак Костянтин "Хорват" нарешті відбігався, вірніше від'їздився - ДТП", - зазначив "Штірліц".

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Зазначається, що Ланчак народився у Торезі Горлівського району та був учасником так званого "ополчення" Донбасу з перших днів війни у 2014 році. Створив банд формування "Октава", яке стало артилерійським дивізіоном. Брав участь у боях в Іловайську та Дебальцевому, на донецькому та горлівському напрямках. У 2022 році зі своїм дивізіоном брав участь у боях на півдні та у Маріуполі – там отримав численні поранення, півроку відновлювався.

Втрати РФ в Україні - актуальні дані

За даними українського Генштабу, бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.10.23 орієнтовно склали близько 299940 (+860 за минулу добу) осіб.

Також за добу зросла кількість знищеної техніки агресорів: літаків – до 321 (+1) одиниці, танків ‒ до 5190 (+15) одиниць, бойових броньованих машин ‒ до 9775 (+17) одиниць, артилерійських систем – до 7202 (+14) одиниць, засобів ППО ‒ до 559 (+1) одиниць та іншої техніки.

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