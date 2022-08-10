Представник ДСНС вважає, що існує ймовірність використання Росією бойових отруйних речовин, а це досить серйозна зброя і захист від неї для населення такий же, як і для промислової хімії.

У разі хімічної небезпеки першочергове громадянам потрібно захистити органи дихання та зайти у загерметизоване приміщення.

Про це повідомив директор департаменту організації заходів цивільного захисту Державної служби з надзвичайних ситуацій Віктор Вітовецький під час телемарафону.

Стосовно хімічної небезпеки, то існує два варіанти: аварія на хімічному виробництві та атака ракетами, які несуть в собі бойові хімічні речовини.

Що робити у разі хімічної небезпеки?

"В разі аварії на хімічно-небезпечному об’єкті запаси хімречовин і витік може спричинити велику зону ураження. Перше, це залишити вулицю, зайти в приміщення і максимально його герметизувати, щоб отруйні речовини не потрапили в органи дихання", - сказав він.

Вітовецький додав, що сучасні пластикові вікна досить герметичні, але двірні отвори потрібно прокласти вологим матеріалом. Обов’язково потрібно закрити димвентканали у будівлях, щоб також зупинити потік повітря.

Альтернативою протигазу, якого зазвичай немає в домівках громадян в побутових умовах, Вітовецький вважає ватно-марлевау пов’язку.

За його словами, основні джерела промислового забруднення – це аміак та хлор. У разі викиду аміку потрібно таку маску можна змочувати у розчині 2-5% оцетової кислоти, а у разі витоку хлору - 2-5% розчином соди.

"Основна небезпека – це органи дихання, тому перша і головна задача захистити саме органи дихання", - підкреслив він.

Також за словами спеціаліста, якщо говорити про хімічну атаку на населення, то дуже небезпечними є заборонені фосфорні бомби, які застосовують росіяни.

"Небезпека фосфору – висока температура загоряння. Все те, що ви бачити в повітрі, воно падає на землю і поки воно не згорить повність цього майже неможливо загасити… Якщо попадає на людину, то опіки будуть шалені", - сказав він.

Представник ДСНС вважає, що існує ймовірність використання Росією бойових отруйних речовин, а це досить серйозна зброя і захист від неї для населення такий же, як і для загальної промислової хімії.

Розпізнавати на запах випадок хімічної атаки вже не матиме сенсу, бо це запах означатиме отримання смертельної дозі хімотрути.

"Ті, хто відчують якийсь запах, вже нажаль нічого не розкажуть. Тому що найдрібніша концентрація отруйної речовини в повітрі для людини смертельна", - пояснив він.

Нагадаємо, на думку військового експерта Олега Жданова, сьогодні загроза застосування Російською Федерацією хімічної зброї в Україні залишається мінімальною.

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