'В Гостомелі нас не чекали': штурман розповів про перший бойовий виліт великої війни

На аеродромі у Гостомелі російський десант намагався заховатися, але вони не встигли: українські льотчики "відпрацювали" по них, "поки вони ще бігали".

Підполковник Сергій Вербицький розповів про перший бойовий виліт великої війни і зауважив, що "в Гостомелі нас не чекали".

В інтерв’ю LIGA.net він зазначив, що 20 чи 21 лютого вони почали заступати на чергування з виведення літаків з-під удару. "23-го я заступив. Вночі нас підняли за тривогою - сказали, куди летіти", - сказав Вербицький.

Штурман розповів, що після приземлення на оперативний аеродром вони дізналися, що Україну бомблять, про прильоти ракет по інших аеродромах. Там, де вони приземлилися, ударів ще не було.

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"Далі почали працювати. Нам дали задачу - вдарити по аеродрому Гостомель. Там уже висадився російський десант. Підготувалися. Заправили літаки. Полетіли виконувати", - зазначив він.

За словами Вербицького, у цей перший виліт йому ще не до кінця вірилося, що в Україні війна, що "треба бомбити".

"Остаточне усвідомлення прийшло безпосередньо перед ціллю. Ми підлітали до Гостомеля. По нас запустили ракети з ПЗРК. Там ще працювала пара наших МіГ-29. Почули інформацію з землі, що ворожа пара літаків йде на перехоплення", - розповів військовий.

Так, вони підлетіли до аеродрому і побачили російський десант. "Багато військових. Розуміли, що якщо нам дали ціль, - там вже точно не наша піхота. Вони нас, як я зрозумів, взагалі не очікували побачити. Почали бігати, намагались заховатися. Але не встигли - ми відпрацювали, поки вони ще бігали", - сказав Вербицький.

Водночас, коли вони вже відпрацювали, то почули від пілота з пари МіГ-29, що росіяни збили один наш винищувач. "І літак, який вижив, і ми отримали команду на повернення. Бо у росіян літаки новіші, стріляють далі. Нашим винищувачам потрібен був час, щоби трохи підлаштуватись і навчитись збивати їх розумом", - розповів він.

Вербицький зазначив: "Коли (екіпажі) цього навчилися - і з’явилася легенда про "Привида Києва", завдяки хлопцям з Васильківської бригади. "Привид Києва" - це вони".

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Як повідомлялося, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих вважає, що після отримання Україною сучасних винищувачів F-16, у майбутньому авіапарк Повітряних сил Збройних сил України може поповнитися і літаками F-35.

На його думку, з огляду на геополітичне положення України, ми будемо продовжувати отримувати новітню західну зброю.

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