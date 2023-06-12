В місті херсонці можуть без проблем зловити сигнал російських каналів, які працюють на українських частотах, блокуючи наше мовлення.

У Херсоні без проблем можна зловити сигнал низки російських пропагандистських каналів та спостерігати таке явище, як звернення лідера РФ Володимира Путіна.

За даними журналістів "Главкому", на сьомому місяці з моменту деокупації міста бійцями ЗСУ Росія використовує українські частоти для поширення своєї пропаганди. Для цього ворог застосовує цифрові телепередавачі Т2.

Херсонці кажуть, що замість українського контенту вони змушені спостерігати новини та події з Росії. Зокрема, працює відомий у РФ канал "Росія. Культура".

Відео дня

Місцеві повідомили виданню, що попри звільнення Херсона місто переповнене так званими "глушилками", які блокують передачу сигналу з українських телевізійних вишок.

В Херсоні вперше з'явилося та зникло російське мовлення у 2022 році

Востаннє російські канали поступилися ефірам з України у листопаді 2022 року. Тоді частоти в Херсоні ловили виключно український сигнал.

Раніше росіяни "захопили" мовлення в місті у квітні 2022 року. Тоді місцевим мешканцям також показували виступи Путіна - крутили ворожі ефіри на каналах "Перший канал", "Росія 1", "Росія 24", НТВ та інших пропагандистських майданчиках телебачення.

Вас також можуть зацікавити новини: