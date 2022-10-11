У МЗС Індонезії розраховують на укладення конкретних угод за результатами зустрічі.

Президент України Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін візьмуть участь у саміті "Групи двадцяти" на Балі. В Індонезії розраховують, що за результатами зустрічі представників 20 країн з провідною економікою світу будуть укладені конкретні співпраці.

Відповідною інформацією поділився портал Okezone з посиланням на виступ міністра закордонних справ Індонезії Ретно Марсуді на недавній прес-конференції.

"Досі реакція [на пропозицію візиту] залишається дуже позитивною. Тому, дасть Бог, коли питання стосується відвідування саміту, ми не хвилюємося", — заявила Марсуді.

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За словами МЗС, Індонезія продовжує підтримувати зв'язок з главами України і Росії. Однак вона підкреслила, що стан справ у світі швидко змінюється.

"Ще раз повторю, друзі, ми повинні розуміти, що ситуація в світі в даний час динамічна. Світові виклики дуже високі, і ситуація стає не простішою, а складнішою. Ми продовжуємо спілкуватися", — додала Марсуді.

Окремо міністр закордонних справ заявила, що налаштована оптимістично щодо майбутнього саміту. Вона очікує побачити нові проекти, які укладуть різні держави.

Візит Зеленського і Путіна на саміт G20: що відомо

Зустріч у форматі "Групи двадцяти" пройде в листопаді на Балі. Президент Індонезії Джоко Відодо ще навесні запросив на саміт Зеленського і Путіна.

Минулого тижня в Індонезії повідомили, що думають над розміщенням глав двох держав в окремих готелях.

В Офісі президента України спростували інформацію про прийняття остаточного рішення. Зеленський ще розмірковує над візитом на Балі.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков на початку вересня повідомляв, що розглядаються формати участі президента країни-агресора у саміті. РФ хоче врахувати всі фактори, в тому числі "безпеку".

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