Аналітики попередили, що успіх українських контрнаступів не варто оцінювати тільки за щоденними змінами в контролі над місцевістю.

Уповільнений контрнаступ ЗСУ може проводитися для виснаження сил російських окупантів і підготовки подальших наступальних дій.

Таку думку в свіжому огляді висловили аналітики Інституту вивчення війни (ISW). В огляді повідомляється, що ЗСУ 21 червня провели контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту.

У огляді зазначається, що українські війська продовжують наступальні операції на заході Запорізької області, як на південь, так і на південний захід від Оріхова.

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При цьому, за деякими даними, українські військові дещо сповільнили темп наступальних операцій як на заході Донецької, так і на заході Запорізької областей.

Аналітики ISW нагадали, що прогнозували, що продумана оборона росіян на заході Запорізької області та підготовлені оборонні позиції по всій південній Україні будуть уповільнювати просування українських військ.

Експерти вважають, що повільніший, ніж очікувалося, темп українських контрнаступальних операцій не є характерним для наступального потенціалу. Аналітики припустили, що ЗСУ успішно створюють умови для майбутніх основних зусиль.

На думку аналітиків, нинішні українські операції можуть мати не тільки територіальні цілі.

"Українські сили можуть проводити кілька наступальних операцій на всій лінії бойових дій, щоб поступово відволікати росіян і створювати умови для майбутніх основних зусиль", – висловили думку аналітики.

"Успіх українських контрнаступів не варто оцінювати тільки за щоденними змінами в контролі над місцевістю, оскільки ширші оперативні наміри українських атак уздовж усієї лінії фронту можуть ґрунтуватися на виснаженні російських сил і засобів у рамках підготовки до подальших наступальних дій", – зробили висновок в ISW.

Контрнаступ ЗСУ

На фронті триває контрнаступ ЗСУ. Вже відомо, що нашим військовим вдалося звільнити від окупантів 8 населених пунктів.

При цьому західні аналітики і українські військові заявляють, що контрнаступальна операція не буде легкою, оскільки російські окупанти підготувалися до оборони.

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