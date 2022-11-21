Деякі з військових блогерів навіть обіймають посади в Кремлі.

Попри те, що в Росії існує сувора цензура, президент Путін підтримує "незалежність публікацій" військових блогерів.

Як повідомляє ISW (Інститут вивчення війни), Путін захищає військових блогерів від критики з боку Міноборони, тому що це "окремий голос всередині Росії".

ISW зазначає: Путіну подобається, що такі блогери апелюють до аудиторії з націоналістичними настроями. Деякі з військових блогерів навіть обіймають посади в Кремлі. Вони готують народ до тривалої і виснажливої війни, водночас не забувають пропагувати путінізм.

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Також Кремль зацікавлений посилити свою присутність у Telegram, а тому канали таких блогерів лише стануть в нагоді.

"Чи залишаться блогери лояльними до Путіна і військових зусиль, якщо російські військові продовжуватимуть боротися і зазнаватимуть невдач? Як відреагує Путін, якщо вони цього не зроблять? Ці питання можуть стати важливими в міру того, як Путін збільшує свої вимоги до населення, яке не бажає забезпечувати гарматне м'ясо для війни", – відзначили аналітики ISW.

Раніше історик розповів про важку онкологію російського диктатора.

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