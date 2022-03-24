Щоб звільнити їх, необхідна спеціальна техніка.

В Ізюмі на Харківщині під завалами внаслідок авіаудару залишаються за різними даними понад 30 осіб. Рятувальники не можуть до них дістатися без спецтехніки.

Про це розповів заступник мера міста Володимир Мацокін.

Чиновник каже, що в момент авіаційної атаки з боку російських окупантів в будинку знаходилися мешканці. Кілька поверхів будинку в результаті удару впали і привалили собою притулок.

На цей час рятувальники вирішують питання про пошук спеціальної техніки, і своїми силами намагаються розібрати завали, щоб врятувати людей.

Нагадаємо, окупанти здійснили понад 1800 авіаударів по Україні. За місяць російські окупанти випустили 467 оперативно-тактичних ракет наземного і морського базування по українській території.

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