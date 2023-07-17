Також зазначає, що міст міг "втомитися", бо будувався з порушенням будівельних вимог.

В Кримський міст міг влучили "Шахед", яким росіяни запускали по території України. Про це заявив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в ефірі телемарафону.

"Я би висловив таку версію – опори рухнули саме з боку Кубані. Давайте згадаємо таке собі місто Приморськ- Ахтарськ в Краснодарському краї, звідки запускаються ті самі сумнозвісні "Шахеди" іранські , які летять в бік України і наносять шкоду, відповідно, цивільним об’єктам. Не виключено того, що такий "Шахед" міг "втомитися" і міг впасти на опори кримського мосту. Така версія має право на життя", - зазначив він.

Братчук також зазначив, що версія про те, що Кримський міст "втомився" має право на існування. Він нагадав, що міст будувався дуже швидко, з порушенням відповідних будівельних правил. При цьому наголосив, що на міст були великі навантаження, оскільки через нього щодня перевозилась велика кількість важкої техніки російської армії та її особового складу для війни в Україні.

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Братчук вважає, що версії про те, що за цим руйнуванням Кримського мосту стоять Збройні сили України або українські спецслужби, мають бути доведені. "Навряд чи ця версія на сьогодні відповідає дійсності, тому що українські військові не будуть бити по тому об’єкту, де знаходяться цивільні", - додав він.

Братчук не виключає, що Росія буде "волати", звинувачуючи Україну і, можливо, навіть будуть скликати засідання Ради безпеки ООН, а також намагатимуться наносити удари по цивільних об’єктах України, що вони і зараз роблять.

Кримському мосту стало "зле": що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на Кримському мосту обрушився один з прольотів.

Так званий "глава" тимчасово окупованого Криму Сергій Аксьонов сказав, що сталася "надзвичайна подія" в районі 145-ої опори з боку Краснодарського краю.

Повідомляється, що рух транспорту по мосту повністю зупинений, на під'їзді до мосту утворився багатокілометровий затор.

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