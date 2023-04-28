Загарбники відправилися на той світ через невідому речовину.

На території України окупанти зазнають не лише бойових втрат, а іноді самоліквідовуються за загадкових причин.

Про цікавий випадок зранку розповів Генштаб ЗСУ у Facebook. Там зазначили, що 24 квітня у Мелітопольському районі Запорізької області армія РФ втратила 20 солдатів через дію невідомої речовини. Йдеться про отруєння.

"24 квітня в одному із підрозділів противника, розташованих у Мелітопольському районі Запорізької області, внаслідок отруєння через використання невідомої речовини загинули 20 загарбників", - зазначив Генштаб.

Втрати РФ на фронті в Україні за 27 квітня

Нагадаємо, що зранку Генштаб ЗСУ традиційно показав статистику щодо втрат, які зазнали ворожі солдати за добу в Україні. Зокрема, вдалося ліквідувати ще 540 окупантів. Загальні втрати РФ в України станом на ранок 28 квітня сягають 189 460 осіб. Також ЗСУ знищили 3 броньовані машини, 18 артсистем, 1 РСЗВ, 1 ППО, 6 БПЛА, 14 одиниць автотехніки та 1 одиницю спецтехніки.

Загалом за останні 24 години наші герої стримали 65 атак росіян на різних напрямках фронту.

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