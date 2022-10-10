Інші будуть доставлені в 2023 році.

У відповідь на сьогоднішній ракетний терор України з боку Російської Федерації Німеччина оголосила про відправку першої з чотирьох систем ППО IRIS-T нашій державі. Представники Міноборони ФРН заявили, що недавні удари в черговий раз доводять важливість поставок комплексів протиповітряної оборони.

Відповідна інформація з'явилася на офіційному акаунті Бундесверу в Twitter.

"Німеччина поставляє першу з чотирьох систем ППО IRIS-T SLM в Україну. Недавні російські ракетні удари по Києву та іншим містам показують, наскільки важливі засоби ППО для самооборони України", — повідомили в Міністерстві оборони Німеччини.

Відео дня

Заяву бундесверу наочно підтверджує сьогоднішня статистика від Генштабу. В рамках масованого удару по мирних містах України рашисти випустили 83 ракети. З них 43 вдалося збити силам протиповітряної оборони.

Міністр оборони ФРН Крістіне Ламбрехт уточнила, що відправлення першої системи відбудеться найближчими кількома днями, а ще три IRIS-T SLM Україна отримає тільки в 2023 році.

Поставки IRIS-T SLM в Україну: що відомо

На початку жовтня міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт прибула на південь України і зустрілася зі своїм колегою Олексієм Резніковим. Вона заявила, що "найближчими днями" відбудуться поставки ППО в нашу країну.

Спочатку ФРН пообіцяла доставити в Україну одну IRIS-T SLM. Однак у серпні канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував передачу трьох додаткових систем ППО зазначеного типу.

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявляла, що другу IRIS-T SLM Україна отримає ще цього року, а третю і четверту — на початку наступного. Однак тепер плани змінилися.

На початку вересня Резніков передавати, що українські військові закінчують навчання з використання німецьких систем ППО.

Вас також можуть зацікавити новини: