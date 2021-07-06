Більшість порушень сталися в районі на захід і південь від Донецької фільтрувальної станції.

Місія ОБСЄ зафіксувала з 2 до 4 липня зафіксувала 339 порушень режиму припинення вогню на Донбасі. Зокрема в Донецькій області – 261 та 78 – в Луганській.

Як ідеться у звіті СММ ОБСЄ, у Донецькій області в період із вечора 2 до вечора 4 липня СММ зафіксувала 261 порушення режиму припинення вогню, включаючи 58 вибухів (2 розриви боєприпасів, 25 вибухів у повітрі та 31 вибух невизначеного походження).

Більшість порушень сталися в районі на захід і південь від Донецької фільтрувальної станції (15 км на північ від Донецька), на північний схід від н. п. Гнутове (підконтрольний урядові, 90 км на південь від Донецька), а також у районі на північний захід від н. п. Маяк (непідконтрольний урядові, 19 км на схід від Донецька).

Читайте такожУкраїна на засіданні ТКГ підніме питання загострення на Донбасі з боку російських окупантів

У Луганській області в період із вечора 2-го до вечора 4 липня СММ зафіксувала 78 порушень режиму припинення вогню, включаючи 37 вибухів невизначеного походження.

Більшість порушень виявлено в районах на північ і південний захід від ділянки розведення в районі Золотого (підконтрольне урядові, 60 км на захід від Луганська).

Нагадаємо, в результаті ворожого обстрілу на Донбасі у понеділок, 5 липня, загинув український військовослужбовець. Ще троє військових отримали поранення.

Ситуація на Донбасі: що відомо

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Гордієнко