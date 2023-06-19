Через дії росіян масштабна пожежа зайнялася на стоянці автобусів, також ворог поцілив у АЗС.

З'ясувалися наслідки масштабної пожежі, яка сьогодні вночі вирувала в Херсонській області через нічні обстріли росіян. Нагадаємо, сьогодні в Міноборони попередили, що окупанти проводять в області рейди.

Ворог поцілив по одній з місцевих АЗС, а також влучив у станцію автобусів. Як наслідок, десяток авто та екскаватор рятувальників знищені вщент. Відповідний ролик з подробицями опублікувала ОВА.

Також обстріли зачепили склади, виставочні зали та господарські споруди. Уточнюється, що загиблих серед українців немає.

"О 3:15 ночі мені зателефонував персонал, що стався приліт у газово-розподільчу колонку, що сталася пожежа. Вони покинули АЗС. Пожарку викликали в той самий час, о 3:15. І позаду заправки, після того, як вони вийшли, ще стався приліт", - розповіла працівниця АЗС.

Нічний обстріл Херсонщини - що відомо

Нагадаємо, що вранці 19 червня голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін уточнив, що вночі окупанти завдали по регіону 35 обстрілів та випустили 261 снаряд з мінометів, артилерії та "Градів".

Цілю окупантів, як все, були житлові квартали населених пунктів області. Тоді чиновник уточнив, що один українець отримав поранення.

Зазначимо, що вночі окупанти застосували по Україні 4 ракети типу "Калібр", а також 4 іранські дрони.

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