З'ясувалися наслідки масштабної пожежі, яка сьогодні вночі вирувала в Херсонській області через нічні обстріли росіян. Нагадаємо, сьогодні в Міноборони попередили, що окупанти проводять в області рейди.
Ворог поцілив по одній з місцевих АЗС, а також влучив у станцію автобусів. Як наслідок, десяток авто та екскаватор рятувальників знищені вщент. Відповідний ролик з подробицями опублікувала ОВА.
Також обстріли зачепили склади, виставочні зали та господарські споруди. Уточнюється, що загиблих серед українців немає.
"О 3:15 ночі мені зателефонував персонал, що стався приліт у газово-розподільчу колонку, що сталася пожежа. Вони покинули АЗС. Пожарку викликали в той самий час, о 3:15. І позаду заправки, після того, як вони вийшли, ще стався приліт", - розповіла працівниця АЗС.
Нічний обстріл Херсонщини - що відомо
Нагадаємо, що вранці 19 червня голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін уточнив, що вночі окупанти завдали по регіону 35 обстрілів та випустили 261 снаряд з мінометів, артилерії та "Градів".
Цілю окупантів, як все, були житлові квартали населених пунктів області. Тоді чиновник уточнив, що один українець отримав поранення.
Зазначимо, що вночі окупанти застосували по Україні 4 ракети типу "Калібр", а також 4 іранські дрони.