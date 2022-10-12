Міністр оборони США наголосив, що є воля зробити усе, що можна, аби посилити протиповітряну оборону України.

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін заявляє, що Україна отримає нові системи протиповітряної оборони так швидко, як тільки фізично їх вдасться доставити.

Як передає кореспондент УНІАН,про це Остін сказав на брифінгу за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-6"), яке відбулось у Брюсселі (Бельгія).

Зокрема, його запитали, коли Україна отримає додаткові системи протиповітряної оборони, і чи існує можливість, що повітряний простір України буде у безпеці.

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"Системи будуть надані настільки швидко, як тільки ми фізично зможемо їх доставити", - наголосив Остін.

Міністр оборони США зазначив, що саме цьому приділяється увага.

"Ми збираємося надати системи, які ми маємо у розпорядженні", - додав він.

За словами Остіна, Німеччина має такі системи, і нагадав, що Україна вже отримала першу систему IRIS-T.

"Ми також намагаємося надати додаткові боєприпаси для наявних систем, які використовуються українськими силами", - сказав він.

Міністр оборони США наголосив, поки тривають бойові дії, завжди існуватиме невизначеність.

"Дуже складно точно спрогнозувати, коли буде безпечно пересуватися в країні або виїжджати з країни", - сказав Остін.

"Ми збираємося зробити усе, що можемо якомога скоріше, аби допомогти українським силам отримати ті можливості, яких вони потребують для захисту українського народу. Це дуже важливо для нас", - наголосив він.

Також Остін заперечив, що може існувати брак волі у прискоренні постачання в Україну новітніх систем ППО.

Зокрема, за його словами, сьогодні на засіданні Контактної групи спостерігалися налаштованість і рішучість учасників, що було надихаючим.

Остін запевняє, що учасники "Рамштайну" налаштовані робити усе, що можуть, аби "створити додаткові можливості".

"Декілька країн працюють разом, аби розширити їхню промислову базу", - підкреслив міністр.

Він впевнений, що інші країни зроблять усе, що зможуть, аби створити ці додаткові можливості щодо виробництва нових систем ППО.

Міністр оборони США зазначив, що зенітно-ракетні комплекси протиповітряної оборони NASAMS, які вони мають намір передати Україні, повинні допомогти захисту України.

"Я очікую, що з'явиться більше можливостей", - сказав Остін.

Також він повідомив, що сьогодні деякі країни заявили про бажання надати боєприпаси для систем NASAMS.

"Є точно воля, аби зробити усе, що ми зможемо, і якомога довше це робити, і налаштованість надихає", - підсумував Остін.

Рамштайн у Брюсселі 12 жовтня: деталі

12 жовтня у Брюсселі відбулося засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-6").

На початку засідання міністр оборони США Ллойд Остін наголосив, що українські військові змінили динаміку війни, яку розв'язала Росія, підтримка України посилиться.

Своєю чергою, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що оптимістично налаштований стосовно посилення протиповітряної оборони України. За його словами, перший пункт сьогоднішнього порядку денного зустрічей "Рамштайн-6" та міністрів оборони НАТО - зміцнення ППО України.