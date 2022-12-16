У місті працюють "Пункти незламності".

Російські окупанти завдали удари по критичній інфраструктурі Харкова. В результаті місто залишилося повністю без електрики. Повідомляється також про проблеми зі зв'язком.

Інформація надійшла від міського голови Ігоря Терехова та спікера "Харківобленерго". Мер написав в офіційному Telegram-каналі: "Харків знеструмлений, але працюють всі "Пункти незламності", де можна зігрітися, зарядити телефон, там є гарячий чай та інтернет. Вистоїмо і переможемо".

Аналогічною інформацією поділилася спікер "Харківобленерго" Марина Шевченко. Вона теж повідомила про відсутність енергопостачання по всьому місту. А місцеві жителі вже встигли розповісти, що в Харкові спостерігаються проблеми зі зв'язком.

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Нагадаємо, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про три удари по об'єктах інфраструктури в Чугуївському районі. За попередньою інформацією обійшлося без жертв і постраждалих.

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Приблизно о 8:30 ранку голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім повідомив про пуски ракет. Очікується близько 60 штук. По всій Україні звучать сигнали повітряної тривоги.

Про роботу ППО повідомлялося в багатьох областях — Харківській, Київській, Черкаській, Запорізькій, Дніпропетровській та інших.

Вже є інформація про перші "прильоти". Крім Харкова, удар завдали по Кривому Розі — зафіксовано попадання в житловий будинок. Вибухи також лунали у двох районах столиці, куди вже висунулися всі екстрені служби.

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