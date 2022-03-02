Такі випадки вже зафіксували у Бахмачі Чернігівської області.

Служба безпеки України інформує про новий вид провокації російських військових, пов’язаний з померлими.

Як йдеться в повідомленні СБУ, ворог випускає автівку, на бортах написано "груз 200", що має сигналізувати, що везуть померлих.

За нею - транспорт по бортах заставлений ящиками. Звідти підступно ведуть обстріли.

"Між цих ящиків люди з автоматами в притул розстрілюють наших військових, представників ТО, цивільне населення", - повідомили в СБУ.

Такі випадки вже зафіксували у Бахмачі Чернігівської області.

Нагадаємо, з початку вторгнення російських військ в Україну втрати окупантів становлять понад 5 840 осіб.

У Міноборони Росії відмовляються визнавати втрати своєї армії в Україні. Російська сенаторка Людмила Нарусова в ефірі "Дождя" розповіла, що в РФ не забиратимуть тіла загиблих в Україні солдатів.

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