Збройні Сили України успішно "демобілізували" ворожого доцента кафедри мостів та переправ Військового інституту Академії ЗС РФ.
Йдеться про кандидата наук Володимира Бутенка, повідомляє Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан, який відомий в мережі під позивними "Штірліц".
Бутенко "довоювався" на одному з напрямків фронту в Україні.
В Україні ліквідували "пачку" росіян разом з командиром
Нагадаємо, що раніше проект "Штірліц" повідомив про ліквідацію "пачки" росіян разом із закомандиром Петом Лузановим.
Йдеться про керівництво танкового батальйону 5 бригади (так званого "2 Армійського корпусу" армії РФ). Також ЗСУ позбавили наші землі від майора Олексія Шмакова; старшого лейтенанта Володимира Вертепова; офіцера і командира роти Вадима Соколова; офіцера Сергія Колодія.