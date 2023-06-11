Йдеться про кандидата наук Володимира Бутенка, який вирушив воювати проти України.

Збройні Сили України успішно "демобілізували" ворожого доцента кафедри мостів та переправ Військового інституту Академії ЗС РФ.

Йдеться про кандидата наук Володимира Бутенка, повідомляє Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан, який відомий в мережі під позивними "Штірліц".

Бутенко "довоювався" на одному з напрямків фронту в Україні.

В Україні ліквідували "пачку" росіян разом з командиром

Нагадаємо, що раніше проект "Штірліц" повідомив про ліквідацію "пачки" росіян разом із закомандиром Петом Лузановим.

Йдеться про керівництво танкового батальйону 5 бригади (так званого "2 Армійського корпусу" армії РФ). Також ЗСУ позбавили наші землі від майора Олексія Шмакова; старшого лейтенанта Володимира Вертепова; офіцера і командира роти Вадима Соколова; офіцера Сергія Колодія.

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