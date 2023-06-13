Низка областей вже "почервоніли" на мапі.

У ніч на вівторок, 13 червня, у низці областей України оголосили повітряну тривогу.

Зараз про небезпеку попереджають жителів Сумської, Полтавської, Харківської, Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Одеської областей.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак вночі закликав українців не ігнорувати сигнал повітряної тривоги. З аналогічним закликом виступали і у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації.

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Оновлено о 02:50: Тривогу оголосили у Чернігівській, Київській, Черкаській, Вінницькій та Житомирській областях, а також у столиці.

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