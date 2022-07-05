До неї вже увійшло щонайменше 1800 осіб.

Волонтерська ініціатива "Як не стати овочем" спільно з YouControl створили базу російських пропагандистів та публічних осіб, які підтримували війну проти України або поширювали антиукраїнські заклики протягом останніх восьми років.

Про це повідомляє YouControl.

Станом на 5 липня до бази увійшло 1800 осіб. Зокрема, серед них представники пропагандистських ЗМІ, кіно та телебачення, спорту, церкви, армії, а також музиканти, експерти, блогери, воєнкори, політики, науковці, письменники тощо.

Відзначились пропагандою й деякі громадяни України, які зараз перебувають у Росії: Ілля Кива, Олександр Мащенко, Дмитро Видрін. Список планують доповнювати щоквартально.

Ключові маркери, за якими особу вносять до бази:

оцінка російсько-української війни;

ставлення до окупації Криму та/або відвідування окупованого півострова з порушенням законодавства України;

ставлення до Революції Гідності, українського народу та його права на самовизначення;

робота на російські пропагандистські ЗМІ;

участь у пропагандистських заходах тощо.

Дані вже передали до НАЗК (Національне агентство з питань запобігання корупції), яке зараз на запит МЗС аналізує, на яких осіб міжнародним партнерам варто накласти санкції.

"Російські пропагандисти та їхні посібники мають понести відповідальність за геноцид українського народу, в якому вони брали інформаційну участь", — йдеться у заяві.

Як раніше повідомляв УНІАН, болгарські спецслужби мають дані, згідно з якими Росія платить близько 2000 євро на місяць громадським діячам, журналістам і політикам за поширення своєї пропаганди в країні.

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