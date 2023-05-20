За понад рік війни загалом вже підтверджено понад 187 випадків сексуального насильства. Це лише ті злочини, про які не побоялися розповісти жертви російських загарбників, уточнив Офіс генпрокурора.

В Україні за понад рік повномасштабної війни підтверджено 187 випадків сексуального насильства з боку військових РФ щодо українців.

Деталі розповіла начальниця спеціалізованого управління Офісу генпрокурора Ірина Діденко в інтервʼю для "Ми-Україна".

"Зараз в нас 187 фактів, але, знову ж таки, підкреслюю. Це виключно ті, хто готові свідчити. А в цій категорії злочинів дуже мала така готовність. Тому що люди вважають, що це все ж таки "сама винна" або "сам винен", і соромно сказати, хто над тобою зробив ці знущання", - розповіла Діденко.

Вона зазначила, що в контексті згаданої статистики жертвами сексуального насильства з боку окупантів стали 51 представник чоловічої статі та 13 дітей. Серед останніх: 12 дівчат та 1 хлопчик: "Дівчата віком від 4 до 12 років, а хлопець - він був в контексті цього злочину. Йому 9 років і він протягом 4 місяців жив в середовищі, коли гвалтували його маму. Це опосередкований потерпілий", - розповіла чиновниця.

Командири РФ схвалюють сексуальне насильство проти мирних українців

Нагадаємо, що раніше Ірина Діденко у коментарів для видання The New York Times підкреслила, що сексуальні злочини проти українців - не випадковість. Командири окупантів навмисне заохочують свої підрозділи вчиняти злочини відповідного характеру тезами, мовляв: "Піди розслабся".

Діденко вказала, що окупанти вже відпрацювали певну "модель поведінки" в контексті насилля українського мирного населення: спочатку вони прибувають на ті чи інші тимчасово окуповані території, а вже на другий-третій день починаються зґвалтування.

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