В Україну прибула група добровольців з Кореї для виконання бойових задач / Фото - Останній Блокпост, t.me
7 березня стало відомо про прибуття в Україну групи добровольців (колишніх бійців спецназу) із Кореї для захисту українського народу.
Про це повідомляє Telegram-канал "Останній Блокпост".
Відомо, що групи добровольців, які вирішили воювати проти окупантів, очолює блогер та колишній боєць спецназу ЮК Лі Гин.
Сеул уже пригрозив йому та його товаришам позбавленням громадянства у разі повернення з України.
Зазначимо, Резніков заявив, що росіяни зосереджують сили для нових атак на Київ, Харків, Чернігів і Миколаїв.
Нагадаємо, нардеп ОПЗЖ Бойко відмовився говорити "Путін - ху*ло" на вимогу тероборони.