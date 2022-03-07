Групи добровольців, які вирішили воювати проти окупантів, очолює блогер та колишній боєць спецназу ЮК Лі Гин.

7 березня стало відомо про прибуття в Україну групи добровольців (колишніх бійців спецназу) із Кореї для захисту українського народу.

Про це повідомляє Telegram-канал "Останній Блокпост".

Відомо, що групи добровольців, які вирішили воювати проти окупантів, очолює блогер та колишній боєць спецназу ЮК Лі Гин.

Сеул уже пригрозив йому та його товаришам позбавленням громадянства у разі повернення з України.

Зазначимо, Резніков заявив, що росіяни зосереджують сили для нових атак на Київ, Харків, Чернігів і Миколаїв.

Нагадаємо, нардеп ОПЗЖ Бойко відмовився говорити "Путін - ху*ло" на вимогу тероборони.

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