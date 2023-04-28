Статистка жертв постійно оновлюється.

В Умані оголошено триденну жалобу за загиблими, які стали жертвами масованого ракетного обстрілу окупантів в ніч на 28 квітня. На подію вже відреагував президент Володимир Зеленський.

Відповідна трагічна статистика кілька разів оновлювалася. Про відповідне рішення повідомила мер міста Ірина Плетньова на своїй сторінці в Facebook.

"В громаді скасовано усі розважальні заходи на невизначений термін. В Умані оголошено триденну жалобу за загиблими у наслідок російської агресії", - зазначила вона.

Ракетний удар по Умані - кількість жертв невпинно зростає

Наразі точно сказати, скільки людей стали жертвами нічного обстрілу армією РФ міста Умань, важко. Міська влада вже кілька разів оновлювала відповідну статистику. Згідно з останніми даними, під завалами місцевої багатоповерхівки загинули 9 українців, 17 людей отримали поранення.

У мешканців міста істерика. Сьогодні зранку українка показала стан своєї оселі після влучання ракети РФ. Її квартира вся в каплях крові. Кімната, де зазвичай сплять її діти, зазнала значних руйнувань.

Вас також можуть зацікавити новини: