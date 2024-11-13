Транковський - воєнний злочинець, який віддавав накази на пуски крилатих ракет з акваторії Чорного моря по цивільним об'єктам в Україні.

Сьогоднішній підрив в Севастополі автомобіля керівника штабу 41-ї бригади ракетних кораблів та катерів Чорноморського флоту РФ Валерія Транковського - успішна спецоперація Служби безпеки України.

Як повідомили УНІАН джерела в спецслужбі, внаслідок вибуху російському капітану відірвало ноги, він помер від втрати крові.

За словами співрозмовника, Транковський - воєнний злочинець, який віддавав накази на пуски крилатих ракет з акваторії Чорного моря по цивільним об'єктам в Україні. Зокрема, він обстріляв Вінницю "Калібрами" в липні 2022 року. Тоді загинуло 29 мирних жителів. Також Транковський неодноразово обстрілював Одесу та інші мирні міста, через що загинуло багато цивільних. Він був абсолютно законною ціллю з точки зору законів та звичаїв ведення війни.

Російські сайти пишуть, що за Транковським слідкували близько тижня, а саморобний вибуховий пристрій було приведено в дію дистанційно.

"Символічно, що російський військовий злочинець, на руках якого кров десятків мирних українців, закінчив своє безславне життя на вулиці Тараса Шевченка в Севастополі. Розплата за злодіяння - це лише питання часу. Жоден окупант та вбивця не може відчувати себе в безпеці, де б він не знаходився", - наголосило поінформоване джерело в СБУ.

Підрив автівки в Криму - що відомо

Як повідомляв УНІАН, вранці стало відомо, що у тимчасово окупованому Севастополі вибухнув автомобіль, у якому перебував капітан 1-го рангу Чорноморського флоту. Зазначалося, що підрив стався за допомогою саморобного вибухового пристрою.

Місцеві Telegram-канали писали, що це сталося біля супермаркету на вулиці Тараса Шевченка - чоловік, якому на вигляд 40-45 років, частково втратив нижні кінцівки.

Невдовзі "губернатор" Севастополя Михайло Развозжаєв заявив, що внаслідок вибуху чоловік загинув - він був військовослужбовцем. Однак подробиць того, ким саме він був, не вказав.

Вас також можуть зацікавити новини: