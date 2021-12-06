"Вантаж-200" й тотальне зубожіння: чи існує ціна, яка зупинить Росію від великої війни

Загроза як ніколи реальна. Американська розвідка та керівники українського війська заявляють: Російська Федерація стягує війська до наших кордонів, ворожа підмога прибуває й до Криму. Якою буде ціна для Кремля у разі повномасштабної атаки на Україну? Та чи зупинить ця ціна агресора?

114 тисяч військовослужбовців на північній, східній та південній ділянках українського кордону. Серед них 92 тис солдатів сухопутних військ, решта - повітряні та військово-морські сили. РФ залізними кліщами оточує нас з усіх сторін.

"Ми можемо побачити найбільшу концентрацію російських військ, звісно, на північному і східному напрямку. Себто зараз, з зайняттям Білорусі фактично, підкоренням її суверенітету, з тим, що Росія присутня в Придністров’ї, плюс Крим, плюс схід… Ми в напівлещатах. І росіяни це розуміють. І всі інші суб’єкти розуміють. Наші спецслужби так само це розуміють", - розповів "Грошам" політолог Олег Саакян.

Чи буде повномасштабне вторгнення Росії в Україну? І якщо буде, то коли? І скільки це коштуватиме Кремлю?

Експерти розділилися на два табори. Одні переконані, що Путін просто хоче, аби Захід нервував. А тому погрожує Україні, ЄС та Америці з метою тиску. Хизується своїми потужності перед країнами НАТО і насправді нападати на Україну не збирається.

"На сьогодні можемо сказати, що це більше схоже на велику геополітичну гру між США та РФ. Одна з причин - та, що готується зустріч між Байденом і Путіним. І кожен набирає бали, набирає преференції для того, щоб був предмет перемовин, предмет торгів, предмет, як вони кажуть, компромісів і домовленостей", - запевняє "Гроші" військовий експерт Олег Жданов.

Окрім цього так звані навчання потрібні ще й з іншою метою: адже разом з піхотою, росіяни підтягують до наших кордонів військову техніку. Її відтак легко перемістити на підконтрольні бойовикам частини Донецької та Луганської областей.

"РФ використовує саме навчання для того, щоб перекидати ще більше техніки, особового складу, до територій, які мають спільний кордон з Україною, а також окуповані території. Саме таку тактику Росія використовувала для того, щоб поставляти техніку та зброю такій терористичній радикальній організації, як Талібан", - розповів "Грошам" військовий експерт Олександр Коваленко.

З іншого боку, експерти не виключають, що повномасштабний наступ буде і вже найближчим часом. Війна Росії з Україною може початися уже в січні-лютому 2022 року.

"Росія дійсно готує ударне групування, використовуючи накладання декількох криз: політичної, економічної, енергетичної, сьогодні епідеміологічної. Вони можуть викликати цей ідеальний шторм, яким Росія спробує скористатися. Тому загрози реальні", - переконаний політолог Олег Саакян.

"Тут є чисто природна причина. Якщо в цей період будуть морози, це дуже зручно для ведення агресивних наступальних операцій. А те, що ми бачимо на кордоні – десантно-штурмові війська, бронетанкові війська. Тобто там не артилерія, вони не окопи риють, вони якраз туди заводять бронетехніку, яка може вести наступальні дії", - розповів "Грошам" політолог Ігор Рейтерович.

Офіційно Москва, звичайно ж, все заперечує. Утім з Кремля лунають тривожні посили: Секретар Ради безпеки Росії та близький соратник Путіна Микола Патрушев заявив, що на Україну чекає "афганський сценарій". Мовляв, країні загрожує розпад.

Та й сам Путін оголосив про "червоні лінії". Мовляв, якщо Україна отримає сучасні види озброєнь, то Росія не буде мати вибору і буде змушена захищатися.

"Уявімо, що Україна стане членом НАТО. Політний час від Харкова чи Дніпра до Росії зменшиться. Це для нас червоні лінії, чи ні?", - сказав президент РФ.

Росії не сподобалося й те, що у Чорному морі та Східній Європі були проведенні спільні з Україною навчання НАТО. І хоч, за словами Альянсу, ці навчання були давно заплановані, Кремль звинуватив Україну і США у провокаціях.

До речі, агресія у 2008 році в Грузії та у 2014 році в Криму й на Донбасі теж починалася російськими заявами про провокації…

Однак повномасштабне вторгнення в Україну Росії коштуватиме дуже дорого.

"До 5 мільярдів доларів одномоментно. А якщо операція затягнеться на досить довгий тривалий час, витрати РФ почнуть зростати", - розповів "Грошам" координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець.

За його словами, вже зараз Росія витрачає на утримання окупованих територій на Донбасі 5-6 млрд. З них суто військовий чинник – 3,5-3,7 млрд. Але відкрита війна з Україною вдарить по кишені Кремля значно серйозніше...

Усе залежить від масштабу нападу. Розгорнути ще одну фейкову республіку - збільшить ціну війни з Україною до 10 мільярдів доларів на рік. "Якщо додасться ще якийсь регіон, ну, наприклад, Харківська, Сумська область, це вже буде не 3,5 - 3,7 мільярдів, а 8,9 може й 10", - каже Машовець.

Якщо ж Путін вирішить атакувати одразу з кількох сторін, то витрати сягнуть сотень мільярдів доларів...

Окрім того, нищівного удару зазнає ВВП російської федерації.

"У 2013 ВВП РФ був більш ніж 2 трильйони 230 мільярдів доларів. У 2014 він впав до 2 трильйонів, а у 2015 це вже було трохи більше одного трильйона 200 мільярдів. Тобто це колосальне падіння ВВП", - нагадує Олександр Коваленко.

За 7 років санкцій російська економіка тільки на ВВП втратила більш ніж 5 трильйонів доларів! Це колосальні збитки. До прикладу, це одна четверта річного державного бюджету усіх країн світу. За повномасштабну війну з Україною Захід запровадить щодо Росії ще більші санкції.

"Це можуть бути як персональні санкції, так і секторальні санкції. Кого вони будуть стосуватися? Я думаю, що найближчого оточення Путіна. Чому? Тому, що головна мета, - змінити думку або позицію самого Путіна. Тому, що ця людина одноосібно приймає рішення за всю РФ", - каже Олег Жданов.

Врешті війна і санкції спричинять у Росії економічну кризу. Вона неминуче призведе до зубожіння звичайного, середньостатистичного росіянина, який, до того, ж буде постійно отримувати з України цинкові гроби - "Вантаж-200".

"Головна втрата, - це буде особовий склад. Як тільки буде здійснене вторгнення, то почнуться втрати. Наступаюча сторона зазнає втрат вдвічі, втричі більших, ніж обороняюча сторона. І це може спричини соціальний вибух в Росії", - вважає Олег Жданов.

Врешті про запуск в експлуатацію омріяного Путіним "Північного потіку-2" доведеться забути надовго. Будівництво магістрального газопроводу вже завершено. Він проходить дном Балтійського моря і має довжину 1234 кілометри. З одного боку, він має ще більше узалежнити Європу від російського газу. А з іншого, газопровід мав би позбавити Україну 2 мільярдів доларів заробітку щороку за транзит російського газу до Європи…

Для Росії запуск Північного потоку-2 неймовірно важливий. Попри те, що в Кремлі не кажуть, скільки коштувало будівництво, незалежні експерти називають нечувану суму у 100 мільярдів американських доларів.

Тож чи наважиться Кремль – Путін і його оточення – на ці колосальні втрати? Все що відбувається зараз - шантаж чи справді підготовка до війни? Відповідей на ці питання не має. Як і вибору в України – ми готуємось до оборони.

Повний сюжет про те, які фактори наводять експертів на думку про реальність загрози повномасштабного вторгнення, скільки Росія вже втратила через агресію в Україні і скільки ще може втратити, дивіться в програмі "Гроші" о 19:25 на телеканалі 2+2.

Леся Подинська

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