Масштаби трагічних наслідків вчорашнього обстрілу Запоріжжя російськими окупантами продовжують зростати. Кількість жертв від ударів рашистів збільшилася до 14.
Інформацією про це поділився секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв в особистому Telegram-каналі.
"Невтішні звістки продовжують надходити до нас з розбору завалів на будинках, постраждалих від вчорашньої атаки. В даний час кількість загиблих збільшилася вже до чотирнадцяти. Найщиріші співчуття всім, хто втратив своїх рідних і близьких", — написав Куртєв.
Нагадаємо, сьогодні, 7 жовтня, окупанти теж атакували Запоріжжя. Під ранок вони вперше вдарили по місту за допомогою іранських дронів-камікадзе. В результаті одна людина отримала поранення. А ближче до вечора рашисти запустили ракети по Запоріжжю. Три з них збили українські підрозділи ППО.
Вчорашні удари рашистів по Запоріжжю: основна інформація
- Окупанти почали обстрілювати місто з 5 ранку 6 жовтня. Близько 12:00 ракетні удари повторилися: було зафіксовано три "прильоти" по центру Запоріжжя.
- В цілому рашисти здійснили сім ракетних атак по багатоповерхівках. Через це в місті почалися пожежі.
- Вранці 7 жовтня повідомлялося про 12 жертв російського терору. Однак тепер число загиблих збільшилося до 14.