Кількість загиблих зросла до 14.

Масштаби трагічних наслідків вчорашнього обстрілу Запоріжжя російськими окупантами продовжують зростати. Кількість жертв від ударів рашистів збільшилася до 14.

Інформацією про це поділився секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв в особистому Telegram-каналі.

"Невтішні звістки продовжують надходити до нас з розбору завалів на будинках, постраждалих від вчорашньої атаки. В даний час кількість загиблих збільшилася вже до чотирнадцяти. Найщиріші співчуття всім, хто втратив своїх рідних і близьких", — написав Куртєв.

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Нагадаємо, сьогодні, 7 жовтня, окупанти теж атакували Запоріжжя. Під ранок вони вперше вдарили по місту за допомогою іранських дронів-камікадзе. В результаті одна людина отримала поранення. А ближче до вечора рашисти запустили ракети по Запоріжжю. Три з них збили українські підрозділи ППО.

Вчорашні удари рашистів по Запоріжжю: основна інформація

Окупанти почали обстрілювати місто з 5 ранку 6 жовтня. Близько 12:00 ракетні удари повторилися: було зафіксовано три "прильоти" по центру Запоріжжя.

В цілому рашисти здійснили сім ракетних атак по багатоповерхівках. Через це в місті почалися пожежі.

Вранці 7 жовтня повідомлялося про 12 жертв російського терору. Однак тепер число загиблих збільшилося до 14.

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