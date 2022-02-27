У Збройних силах України закликали громадян знищувати ворожу техніку або повідомляти про її пересування.

Місцеві жителі розповілі, що на окружній Макарова Київської області пройшла колона окупантів з 15 танків, 25 БТР, 15 УРАЛів з людьми.

"Київська область, окружна Макарів - напрямок на Київ чи Житомир", - написав журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram.

Жителі кажуть: "Вже три колони по черзі з невеликим відривом. Ще САУ, БТР, вантажівки, вогнемети на шасі, ракети. Паливо також везуть".

Російські танки проїхали Макарів і намагаються потрапити до Києва, пише "Укрінформ". Крім того, про пересування цієї колони повідомили жителі села Андріївка, Макарівського району. За їхніми словами, танків дуже багато.

Приблизно через півгодини після першого повідомлення жителі села Андріївка поінформували про другу групу танків, позначених літерою V, про які попереджали ЗСУ. Жителі села Андріївка перебувають у підвалах.

У Збройних силах України закликали громадян знищувати ворожу техніку або повідомляти про її пересування.

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