Вибух у Мелітополі пролунав на проспекті Богдана Хмельницького, зазначив очільник міста.

У тимчасово окупованому місті Мелітополь Запорізької області на проспекті Богдана Хмельницького вибухнув автомобіль, на місце вибуху відразу ж виїхали машини швидкої допомоги.

Уточняється інформація, у якого зрадника виникло "коротке замикання в машині", написав у Telegram Мелітопольський міський голова Іван Федоров. "У Мелітополі знову зафіксована несправність автомобіля. Мелітопольці повідомляють про вибух авто на проспекті Б. Хмельницького... У якого зрадника на цей раз коротке замикання в машині, уточнюємо", - йдеться у повідомленні.

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Ситуація в Мелітополі під час війни з РФ - що варто знати

У захопленому росіянами, але непідкореному українському місті, йде активна боротьба проти посіпак РФ, вже не раз лунали вибухи.

Зокрема, Іван Федоров повідомляв, що увечері 14 березня в центрі міста у районі вулиці Героїв України був потужний вибух - "рвонула" машина, і було знищено псевдочиновника.

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