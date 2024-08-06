За попередньою інформацією, окупанти вдарили балістикою.

Для нічного удару по Києву та області російські загарбники могли застосувати балістичні ракети типу "Іскандер-М" чи "KN-23" виробництва Північної Кореї.

Як повідомляється у Telegram-каналі Київської міської військової адміністрації, близько 23:00 окупанти завдали ракетного удару в напрямку Києва та передмістя. За попередньою інформацією, мова йде про балістичне озброєння на кшталт "Іскандер-М" чи "KN-23".

"В столиці та на околицях міста працювали сили та засоби протиповітряної оборони. За попередніми даними, зафіксовано ураження ворожих ракет. Точну модифікацію озброєння та кількість оприлюднять у звітах Повітряні cили", - йдеться у повідомленні. Відео дня

У столиці не фіксували руйнувань, також немає інформації щодо потерпілих Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються.

Вибухи у Києві 5 серпня

Як повідомляв УНІАН, вночі військові попереджали про швидкісні цілі в бік Київщини. Жителі української столиці чули декілька гучних вибухів.

Місце влада повідомляла про роботу протиповітряної оборони у регіоні. Крім того, наразі Україна перебуває під черговою атакою безпілотних літальних апаратів.

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