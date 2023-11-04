В обласному центрі чули вибухи.

Ввечері в суботу, 4 листопада, російські окупанти завдали удару по Дніпропетровщині. В області було оголошено повітряну тривогу. Повітряни Сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння та закликали мешканців Дніпра прямувати до укриттів.

Як повідомляє "Суспільне Дніпро", в обласному центрі неодноразово лунали вибухи. Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, реагуючи на повідомлення про вибухи, написав в Telegram: "Дніпро, інформаційна тиша. Вся інформація - після відбою повітряної тривоги".

Telegram-канал "Кримський вітер" водночас інформував про можливі пуски з Джанкоя на окупованому півострові.

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Оновлено (18:21): "Суспільне" з посиланням на кореспондентів повідомляє, що в передмісті Дніпра знову чутно звуки вибухів.Відбою повітряної тривоги в регіоні досі не було.

Оновлено (17:58): Голова ОВА Сергій Лисак повідомив про "приліт" в області.

"Прильоти" в Дніпровській громаді. Ворог поцілив по інфраструктурному об'єкту. Попередньо, без жертв. Всі деталі зараз уточнюємо", – проінформував він.

Вибухи в Дніпрі - останні атаки РФ

30 жовтня російські окупанти запустили по Дніпропетровській області ракети. Голова ОВА Сергій Лисак повідомив, що оборонці з ПвК "Схід" збили в небі над областю дві ворожі ракети.

Уламки ворожої ракети впали у Дніпровському районі, внаслідок чого було пошкоджено п'ятиповерхівку, приватний будинок та автівку.

Також тієї ночі агресор двічі обстрілював Нікополь з важкої артилерії. Минулося без загиблих і поранених.

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