Російське військове керівництво ретельно намагається приховати втрати особового складу.

На розгляд Держдуми РФ внесено законопроект про зміни у Кримінальному Кодексі, в якому передбачається відбування покарання засуджених в районі ведення бойових дій.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

Зазначається, що російські окупаційні війська продовжують зазнавати втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці.

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"Лише у результаті вогневого ураження ворожого об’єкта в районі Золотого Луганської області противник втратив близько 60 осіб загиблими та пораненими, а також чотири одиниці військової техніки", – йдеться зведенні.

В Генштабі констатують, що російське військове керівництво ретельно намагається приховати втрати особового складу у цій війні, а також продовжує пошук шляхів поповнення втрат у живій силі.

"Зокрема, через узаконення залучення в’язнів до участі у війні. За наявною інформацією, на розгляд Держдуми Росії внесено законопроект про зміни у кримінальному кодексі ерефії, в якому передбачається відбування покарання засуджених в районі ведення бойових дій", – сказано у повідомленні.

На тимчасово захопленій території України російська окупаційна влада, грубо порушуючи правила ведення війни та права людини, активізувала заходи щодо примусової мобілізації чоловічого населення призовного віку для поповнення втрат російських військових частин.

"Для своєчасного виконання мобілізаційних заходів та придушення спротиву місцевого населення до міст Бердянськ та Мелітополь прибули додаткові підрозділи Росгвардії", – додали в Генштабі.

Мобілізація в'язнів в РФ

Як повідомляв УНІАН, відчуваючи гостру нестачу живої сили в умовах великих втрат особового складу на війні проти України, Росія довгі тижні проводила приховану мобілізацію перед тим, як офіційно оголосити "часткову".

Зокрема, стало відомо, що росіяни вербують на війну ув'язнених у російських колоніях і в'язницях. Повідомлялося, що власник приватної військової компанії "Ліга" (раніше ПВК Вагнера) Євген Пригожин особисто вербує ув'язнених. Про це повідомлялося з липня, а у вересні з'явилося відео, як куратор ПВК Пригожин агітує приєднуватися до неї засуджених російської колонії суворого режиму.

Пригожин, прямо не підтверджуючи це, звернувся до критиків його дій зі словами, що у війні братимуть участь "або ПВК і зеки, або ваші діти".

Російські ЗМІ з'ясували, що до початку серпня ПВК "Вагнер" вдалося завербувати для війни в Україні понад тисячу укладений.

Приміром, Пригожин завербував маніяка-канібала, який відбував покарання в одній з в'язниць у російському місті Саратов.

Як стало відомо InformNapalm, завербованих ув'язнених відправляють на фронт прямо в тюремних робах. Вони потрапляють на військовий аеродром Міллерово, де їх переодягають і відразу відправляють в зону бойових дій без будь-якої підготовки.

Наприкінці вересня Генштаб повідомив, що до підрозділів окупантів вже прибувають особи, засуджені за кримінальні злочини.

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