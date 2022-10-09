Також окупант розповів, що вони воюють на танках 60- років випуску.

Головне управління розвідки оприлюднило перехоплення розмови, в якій російський окупант розповідає про тяжкий відхід з Лиману.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки (ГУР).

"В 3 години оголошення було, Путін там виступав, а ми в 12 з Лиману йшли", - сказав окупант, додавши що вони чекають підкріплення.

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"Ми виходили під мінометами... Там вже всі хрестились і в Бога вірили", - поділився окупант.

На що його співрозмовник сказав, що у РФ мобілізація йде повним ходом і гребуть всіх.

Також окупант у розмові розповів, що вони воюють на танках 60-років випуску, які погано працюють.

Звільнення Лиману

1 жовтня стало відомо, що у Лимані Донецької області українські військові вже підняли державний прапор, але там ще тривають бойові дії. Удень 2 жовтня Лиман повністю було зачищено від російських військ.

Контрнаступ ЗСУ

Продовжується контрнаступ ЗСУ в Херсонській і в Харківській областях. 6 жовтя повідомлялося про звільнення 29 населених пунктів на півдні з початку цього місяця.

На Харківському напрямку наші війська просунулися у глибину оборони окупантів на 55 км. Також було звільнено 93 населених пункти та взято під контроль понад 2 тисячі 400 квадратних кілометрів Слобожанщини.

Тим часом продовжуються спроби наступу росіян на Донецькому напрямку. Відбито ворожі атаки в районах населених пунктів Виїмка, Бахмутське, Красна Гора, Бахмут, Майорськ, Андріївка, Первомайське, Веселе, Кам’янка, Побєда, Невельське, Новомихайлівка та Тернові Поди.

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