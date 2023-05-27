Цю інформацію не підтверджують європейські дипломати.

Дипломати з Варшави, Берліна, Парижа і Брюсселя не підтверджують, що спеціальний представник Китаю Лі Хуей висловив вимогу залишити за Росією окуповані українські території, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Реагуючи на публікацію видання The Wall Street Journal про те, що начебто спеціальний представник Китаю в європейських столицях закликав до негайного припинення вогню і визнання за Росією окупованих українських територій, Кулеба сповістив, що зв’язався з партнерами і не отримав підтвердження цієї інформації.

"Я негайно зв'язався зі своїми колегами у тих столицях, які він відвідував, і жоден з них не підтверджує, що озвучувалися чи велися перемовини навіть про те, щоб визнати за Росією ті території, на яких зараз в Україні перебуває Росія", - повідомив Кулеба під час відеовключення в рамках свого турне країнами Африки.

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Глава МЗС закликає усіх зберігати холодний розум і здоровий глузд та не реагувати емоційно на кожну публікацію.

"Ми контролюємо процес. Ніхто за спиною України нічого проти нас робити не буде, тому що з усіма ключовими партнерами у нас побудовані довірливі стосунки", – зауважив Кулеба.

Міністр додав, що Україна продовжить вести діалог з Китаєм з дотриманням трьох базових принципів.

"Перше - виключна взаємна повага до територіальної цілісності. Друге – жодні ініціативи, які передбачають будь-які юридичні або фактичні територіальні поступки України, ми, у принципі, розглядати не будемо. І третє - ніякого замороження конфлікту. Україна досягне перемоги. Це тверда позиція президента", – сказав Кулеба.

Європейське турне Лі Хуея - що треба знати

В квітні Пекін призначив колишнього посла в Росії Лі Хуея спецпредставником з питання припинення війни в Україні. Наступного місяця спецпредставник поїхав до країн Європи для просування китайського "мирного плану" по Україні. Він відвідав Україну, Варшаву, Берлін, Париж і Брюссель.

The Wall Street Journal з посиланням на дипломатів у європейських країнах повідомило, що спецпредставник КНР нібито передав європейським дипломатам жорстку вимогу – Росія має зберегти за собою окуповані українські території.

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