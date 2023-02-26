Ворог вже втратив на українській землі понад 3 тисячі танків.

Українські військові ліквідували вже понад 148 тис. російських окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого орієнтовно склали близько 148 тис. 130 осіб, з яких 660 знищено минулої доби. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати Росії у техніці у війні проти України:

3 тис. 381 танк (+6 за добу);

6 тис. 615 бойових броньованих машин (+6);

2 тис. 380 артилерійських систем (+7);

475 реактивних систем залпового вогню;

247 засобів протиповітряної оборони;

299 літаків, 288 гелікоптерів;

2 тис. 037 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+2);

873 крилаті ракети;

18 кораблів/катерів;

5 тис. 242 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн (+7);

230 одиниць спеціальної техніки.

Ситуація на фронті станом на сьогодні - дані Генштабу ЗСУ

За добу російські окупанти завдали 14 ракетних та 19 авіаударів і здійснили 57 обстрілів з РСЗВ. Наразі ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямах.

Також РФ нарощує оборону тимчасово окупованого Криму, зокрема будує фортифікаційні споруди.

Відео дня

За добу українські воїни завдали 12 авіаударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

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