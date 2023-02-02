За добу українські захисники знищили 610 окупантів, які прийшли до України з війною. Загальні втрати противника з початку повномасштабного вторгнення, як повідомляє Генштаб ЗСУ, склали 129 тисяч 30 загарбників.
Втрати Росії у техніці на війні проти України:
- танків – 3211 (+2 за добу);
- бойових броньованих машин – 6382;
- артилерійських систем – 2212 (+5);
- РСЗВ – 458;
- засобів ППО – 222 (+1);
- літаків – 293;
- гелікоптерів – 284;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 195;
- крилатих ракет – 796;
- кораблів /катерів – 18;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5064 (+3);
- спеціальної техніки – 200.
Ситуація на фронті
Російські окупанти продовжують спроби штурмувати українські позиції на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.
Минулої доби російські окупанти завдали численних ударів по цивільній інфраструктурі Донецької області.
В Інституті вивчення війни заявляють, що Росія, ймовірно, має намір розосередити українські сили, відвернути їх від критичних напрямів наступу та затиснути у північно-східних прикордонних районах. Водночас російське вторгнення з Білорусі залишається вкрай малоймовірним.