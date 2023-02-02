За добу захисники знищили 5 артсистем противника.

За добу українські захисники знищили 610 окупантів, які прийшли до України з війною. Загальні втрати противника з початку повномасштабного вторгнення, як повідомляє Генштаб ЗСУ, склали 129 тисяч 30 загарбників.

Втрати Росії у техніці на війні проти України:

танків – 3211 (+2 за добу);

бойових броньованих машин – 6382;

артилерійських систем – 2212 (+5);

РСЗВ – 458;

засобів ППО – 222 (+1);

літаків – 293;

гелікоптерів – 284;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 195;

крилатих ракет – 796;

кораблів /катерів – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5064 (+3);

спеціальної техніки – 200.

Ситуація на фронті

Російські окупанти продовжують спроби штурмувати українські позиції на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Минулої доби російські окупанти завдали численних ударів по цивільній інфраструктурі Донецької області.

Відео дня

В Інституті вивчення війни заявляють, що Росія, ймовірно, має намір розосередити українські сили, відвернути їх від критичних напрямів наступу та затиснути у північно-східних прикордонних районах. Водночас російське вторгнення з Білорусі залишається вкрай малоймовірним.

Вас також можуть зацікавити новини: