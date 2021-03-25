Розвідники знищили позиції та техніку окупантів. Кілька найманців, за даними українських військових, загинули.

Читайте такожОкупанти на Донбасі з гранатометів обстріляли українські позиції біля АвдіївкиРолик опублікувала на YouTube бойова група К -2 54-ї окремої механізованої бригади.

За словами українських військових, кадри демонструють вогонь ЗСУ у відповідь.

"Розвідники деякий час вели спостереження за цією позицією різними способами, і в один із днів було завдано вогневого удару у відповідь з незабороненого виду озброєння. Результат ви бачите самі", - йдеться в описі до відео.

Військові також додали, що, за даними розвідки, кілька бойовиків "поїхали слухати Кобзона", тобто, швидше за все, загинули.

Окрім того, група анонсувала публікацію нових відео зі знищенням укріпрайонів і військової техніки окупантів, ліквідацією особового складу, а також роботою снайперів.

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Автор: Катерина Комолова