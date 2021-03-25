З'явилося відео знищення позицій батальйону "Восток" окупантів у Донецькій області.
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За словами українських військових, кадри демонструють вогонь ЗСУ у відповідь.
"Розвідники деякий час вели спостереження за цією позицією різними способами, і в один із днів було завдано вогневого удару у відповідь з незабороненого виду озброєння. Результат ви бачите самі", - йдеться в описі до відео.
Військові також додали, що, за даними розвідки, кілька бойовиків "поїхали слухати Кобзона", тобто, швидше за все, загинули.
Окрім того, група анонсувала публікацію нових відео зі знищенням укріпрайонів і військової техніки окупантів, ліквідацією особового складу, а також роботою снайперів.
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