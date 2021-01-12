Попрощалися з військовослужбовицею у селі Вовчок Брацлавської об'єднаної громади. Місцеві жителі зустрічали військову на колінах.

У районі ООС загинула старший солдат 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Вікторія Слободянюк, їй було лише 29 років.

Про це повідомили у Вінницькій обласній державній адміністрації.

Зазначається, що Вікторія Миколаївна Слободянюк 1991 року народження була призвана на військову службу за контрактом Немирівським ОРВК Вінницької області. Загинула в зоні ООС (Донецька область) 8 січня 2021 року.

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Вікторія Слободянюк проживала у с. Вовчок Немирівського району Вінницької області. Вікторія – матір-одиначка, у неї залишились дві доньки (2010 та 2012 років народження) і батьки-пенсіонери.

Як повідомила на своїй сторінці у Facebook вінницька волонтер Олена Верлан-Кульшенко, попрощалися з військовослужбовицею у селі Вовчок Брацлавської об'єднаної громади. Місцеві жителі зустрічали військову на колінах.

З власних джерел Суспільному стало відомо, що жінка вчинила самогубство в районі розташування свого підрозділу у м. Бахмуті.

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Автор: Денис Прядко