Олег Жданов прокоментував наслідки повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Відомий військовий експерт Олег Жданов вважає, що перші півроку війни Росії проти України - це катастрофа для агресора.

Про це він заявив у розмові з правозахисником Марком Фейгіним.

"Можна це (повномасштабне вторгнення РФ в Україну - ред. УНІАН) охарактеризувати одним великим ємним словом - для Росії це катастрофа. Після вибудовування імперської ідеології про другу країну в світі, яка встає з колін і бореться за звання стати першою країною в світі, вона не змогла подолати таку країну, як Україна", - сказав Жданов.

При цьому він зазначив, що перед війною українська армія за рейтингами вважалася 21-ою в світі, а друге місце займала саме армія РФ.

"Сьогодні Росія зіткнулася з такою проблемою "що робити". Справа в тому, що визнання поразки і отримання військового розгрому на полі бою - це дійсно стане катастрофою для тієї політичної системи, яку вибудував Путін за час свого перебування при владі", - додав експерт.

Як повідомляв УНІАН, раніше Олег Жданов розповів, що в України є достатній мобілізаційний резерв, але у неї недостатньо зброї.

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