Європа вже надала тимчасовий прихисток десяткам дітей та жінок.

Міністр оборони України Олексій Резніков підбив підсумки чотирьох днів боротьби українців проти російських окупантів.

"96 годин спротиву. 4 доби звитяги, мужності, самовідданості і віри", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

За словами міністра, вчора відбувся справжній злам, адже війна стала європейською, її нарешті так усвідомили.

"Вже зараз пів-Європи збирає, пакує, везе нам зброю і засоби бронезахисту. Коло держав, які надають реальну допомогу, значно збільшилося. Збільшилися її масштаби", - наголосив Резніков.

Також, продовжив він, Європа вже надала тимчасовий прихисток десяткам тисяч тих, кого ми хочемо зберегти найбільше, – нашій малечі та її мамам. Без усіляких формальностей.

"Зараз на заході у нас насправді немає кордону. Але підтримка є і на півдні, і на Далекому Сході, і за Атлантикою", - заявив він.

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