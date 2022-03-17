Вже відомо про одного загиблого й трьох постраждалих.

У Києві залишки збитої російської ракети спричинили руйнування та пожежу в багатоповерхівці.

Про це повідомляє ДСНС України.

"17 березня о 5:02 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу та руйнування житлового будинку у Дарницькому районі столиці. На місце події негайно прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю, рятувальники встановили, що внаслідок падіння залишків збитої ракети, сталося руйнування конструкцій будинку на 16-му та технічному поверсі, а також загоряння у квартирі на 16-му поверсі", - йдеться у повідомленні.

Рятувальникам вдалося ліквідувати загоряння. Мешканців квартир з 11-го та вищих поверхів евакуюють, проводяться аварійно-рятувальні роботи з розбирання конструкцій та пошуку людей.

"За попередньою інформацією, на місці евакуйовано 30 осіб, з яких 3 постраждало. Загинула 1 особа. Інформація уточнюється", - повідомили рятувальники.

Вас також можуть зацікавити новини: